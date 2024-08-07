Суд снова перенёс заседание по делу академии Плющенко и фигуристки Парсеговой

Сегодня в Никулинском районном суде города Москвы состоялось очередное заседание по делу академии «Ангелы Плющенко» и фигуристки Арины Парсеговой. По итогам было решено отложить судебное разбирательство, предоставить сторонам время и возможность для предоставления доказательств и формирования позиций по спору. Новое заседание назначено на 12:30 30 августа, передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, первое заседание по этому делу состоялось 17 июля. Сторона фигуристки решила подать встречный иск. В прошлом году Арина Парсегова сначала покинула академию Евгения Плющенко, а уже потом стала работать с командой Этери Тутберидзе.

Сообщалось, что Арина Парсегова вернулась к Этери Тутберидзе по приглашению руководства школы «Хрустального». Никаких конфликтов, проблем и разногласий с командой Плющенко у фигуристки не возникало. Спортсменка считается одной из самых перспективных молодых фигуристок России.