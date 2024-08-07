«Всё неплохо, что неплохо кончается». Кондратюк — о бронзовой медали ОИ-2022

Российский фигурист Марк Кондратюк рассказал, что для него значит бронзовая медаль, полученная на Олимпийских играх — 2022.

«Я счастлив, что в моей жизни были Олимпийские игры, и рад, что наконец-то они подошли к концу. Два с половиной года постоянных переживаний закалили, и особых эмоций уже не испытываю, но за пару дней удалось хоть что-то написать. Фигурное катание — это мой труд, моё дело, а любая медаль — приятный бонус, который я получаю, когда выполняю свою работу хорошо.

Да, итоговый результат — это совсем не то, что хотелось бы увидеть. Тем более когда олимпийское чемпионство было не то что близко, оно было наше. Но бронза в данном контексте — это медаль Олимпийских игр. Это то, о чём мечтает большинство детей, которых привели в фигурное катание, и большинство родителей, которые этих самых детей в фигурное катание и отдали. И, честно говоря, это ровно на одну олимпийскую медаль больше, чем я рассчитывал получить в своей жизни.

Всё неплохо, что неплохо кончается!» — написал Кондратюк в социальных сетях.

Напомним, после дисквалификации Камилы Валиевой олимпийскими чемпионами стали фигуристы из сборной США, японцы завоевали серебро, российские фигуристы получили бронзу. Канадцы остались четвёртыми.