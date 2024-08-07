Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Всё неплохо, что неплохо кончается». Кондратюк — о бронзовой медали ОИ-2022

«Всё неплохо, что неплохо кончается». Кондратюк — о бронзовой медали ОИ-2022
Аудио-версия:
Комментарии

Российский фигурист Марк Кондратюк рассказал, что для него значит бронзовая медаль, полученная на Олимпийских играх — 2022.

«Я счастлив, что в моей жизни были Олимпийские игры, и рад, что наконец-то они подошли к концу. Два с половиной года постоянных переживаний закалили, и особых эмоций уже не испытываю, но за пару дней удалось хоть что-то написать. Фигурное катание — это мой труд, моё дело, а любая медаль — приятный бонус, который я получаю, когда выполняю свою работу хорошо.

Да, итоговый результат — это совсем не то, что хотелось бы увидеть. Тем более когда олимпийское чемпионство было не то что близко, оно было наше. Но бронза в данном контексте — это медаль Олимпийских игр. Это то, о чём мечтает большинство детей, которых привели в фигурное катание, и большинство родителей, которые этих самых детей в фигурное катание и отдали. И, честно говоря, это ровно на одну олимпийскую медаль больше, чем я рассчитывал получить в своей жизни.

Всё неплохо, что неплохо кончается!» — написал Кондратюк в социальных сетях.

Напомним, после дисквалификации Камилы Валиевой олимпийскими чемпионами стали фигуристы из сборной США, японцы завоевали серебро, российские фигуристы получили бронзу. Канадцы остались четвёртыми.

Материалы по теме
Сборная России по фигурному катанию сохранила бронзу командного первенства ОИ-2022
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android