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Российские фигуристы требуют отмены церемонии награждения США и Японии медалями ОИ-2022

Российские фигуристы требуют отмены церемонии награждения США и Японии медалями ОИ-2022
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Пять российских фигуристов обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием отменить решение Международного олимпийского комитета (МОК) провести церемонию награждения медалями за командный турнир Игр в Пекине без их участия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Решение МОК в суде оспорили Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Церемония награждения должна пройти 7 августа в Париже. После дисквалификации Камилы Валиевой олимпийскими чемпионами стали фигуристы из сборной США, японцы завоевали серебро, российские фигуристы получили бронзу. Канадцы остались четвёртыми. Российская сторона сохраняет возможность подать апелляцию на решение CAS в Федеральный суд Швейцарии.

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