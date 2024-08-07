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Александра Трусова и Макар Игнатов снимутся в фильме

Александра Трусова и Макар Игнатов снимутся в фильме
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Серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова и призёр чемпионата России Макар Игнатов примут участие в съёмках комедийного фильма «Нейробатя».

В актёрский состав также вошли вошли Денис Власенко, Валентина Ляпина, Виталий Хаев, Настасья Самбурская, Александр Обласов, блогер Wylsacom и другие. Режиссёр картины — Виталий Дудка.

Летом 2024 года Игнатов сделал предложение Трусовой, сама спортсменка призналась, что не раздумывая ответила «да». Пара готовится к свадьбе, хотя в отношениях они меньше года. Свадьба фигуристов состоится 17 августа.

В середине июля Трусова подтвердила, что собирается выступить на контрольных прокатах сборной России, которые состоятся в Санкт-Петербурге с 14 по 15 сентября.

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