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Американские фигуристы получили золотые медали за командное первенство ОИ-2022

Американские фигуристы получили золотые медали за командное первенство ОИ-2022
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Американские фигуристы получили золотые медали за командное первенство Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Награды были вручены им на торжественной церемонии в Париже (Франция), где в эти дни проходит летняя Олимпиада – 2024.

Также серебряные медали получили фигуристы из Японии. Российские фигуристы на вручение наград приглашены не были, хотя являются бронзовыми призёрами соревнований.

Фото: Michael Reaves/Getty Images

Напомним, CAS 29 января дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года за нарушение антидопинговых правил, а также аннулировал её результаты с этой даты. Ранее совет ISU перераспределил командные медали после дисквалификации Валиевой, в результате чего золото России перешло сборной США, серебро — Японии, а бронза — России.

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