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Американские фигуристы отреагировали на протест россиян о проведении награждения ОИ-2022

Американские фигуристы отреагировали на протест россиян о проведении награждения ОИ-2022
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Чемпионы мира в парном катании американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер отреагировали на требование российских фигуристов отменить решение Международного олимпийского комитета (МОК) провести церемонию награждения медалями за командный турнир Игр в Пекине (Китай) без их участия.

Фрейзер: Знал ли я, что сборная России пыталась опротестовать решение провести церемонию, потому что их не пригласили? Нет. Мы были так сосредоточены на себе, потому что это то, что мы заслужили. Мы добились этого благодаря чистому спорту, упорному труду и хотели насладиться этим моментом в полной мере. Поэтому мы сосредоточились на себе, получили удовольствие и думали только о сборной США. Мы не были против того, что не было подиума.

Книрим: Думаю, что люди понимают ситуацию, и, возможно, в 2022 году была не лучшая история, но это история, которая научит всех разбираться в спорте и бороться за то, во что ты веришь.

Мы немного следили за ситуацией, но мы были сосредоточены только на нашем комитете и нашей федерации, которые сражались за нас и искали свет в конце туннеля для нашей страны, и надеялись, что это откроет двери для других. К сожалению, мы не можем сказать точно, что происходит между третьим и четвёртым местами, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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