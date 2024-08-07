«Облегчение, гордость». Книрим и Фрейзер — о получении золотых медалей за ОИ-2022

Чемпионы мира в парном катании американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер поделились эмоциями от получения золотых медалей за победу в командном турнире на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).

Книрим: Были облегчение, восторг и гордость, у нас только позитивные эмоции.

Фрейзер: Это всё, на что мы надеялись, когда шли к нашей олимпийской мечте. Прожить такой момент — это необъяснимо. Это невероятно.

Книрим: Трудно ли было найти время, чтобы приехать в Париж посреди ночи? Мы знали ещё пять дней назад, что мы действительно приедем. Были предположения об этом, но неделю назад пошли разговоры, что этого не произойдёт.

Фрейзер: Алекса и я имели возможность приехать и посетить церемонию. Но мы знаем, что могли быть другие обстоятельства, которые не позволили бы нам приехать. Хорошо, что всё получилось, и теперь мы впитываем каждую секунду здесь.

Книрим: Были ли мы против поехать на летние Олимпийские игры? Нет, я даже не против того, чтобы не надевать свои любимые коньки на это мероприятие. Здесь очень крутая атмосфера, и здорово видеть другие виды спорта и чувствовать олимпийский дух на летних Играх, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.