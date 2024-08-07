Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Ты в порядке?» Японская фигуристка — о том, что сказала бы Камиле Валиевой

«Ты в порядке?» Японская фигуристка — о том, что сказала бы Камиле Валиевой
Аудио-версия:
Комментарии

Японская фигуристка Мисато Комацубара ответила на вопрос, что сейчас сказала бы российской спортсменке Камиле Валиевой, которая отбывает дисквалификацию за допинг. Сегодня, 7 августа, американские и японские фигуристы получили медали за командное первенство Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).

«Она наверняка переживает непростые времена. Я бы сказала: ты как, в порядке?» — передаёт слова фигуристки корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, CAS 29 января дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года за нарушение антидопинговых правил, а также аннулировал её результаты с этой даты. Ранее совет ISU перераспределил командные медали после дисквалификации Валиевой, в результате чего золото России перешло сборной США, серебро — Японии, а бронза — России.

Материалы по теме
Фото
Американские фигуристы получили золотые медали за командное первенство ОИ-2022
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android