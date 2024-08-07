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«В ней всё немного странное». Фигуристка Карен Чен — о церемонии награждения за ОИ-2022

«В ней всё немного странное». Фигуристка Карен Чен — о церемонии награждения за ОИ-2022
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Американская фигуристка Карен Чен прокомментировала получение золотой олимпийской медали за командное первенство Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай).

— Не странно ли, что не было призёров, занявших третье место?
— У меня такое ощущение, что это просто церемония, которой никогда раньше не было, поэтому всё в ней немного странное.

— Вы знали, что Россия пыталась обжаловать церемонию?
— Я в курсе, да, слышала.

— Как вы думаете, справедливость восторжествовала?
— Это действительно не моё дело, я не знаю. Но я думаю, что, по крайней мере, ответственные лица сделали всё, что могли, всеми возможными способами. Для всех нас очень памятно быть здесь, получать наши медали. Это действительно нечто особенное, — передаёт слова фигуристки корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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