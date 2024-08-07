Японский фигурист не стал отвечать на вопрос, с кем он дружит из сборной России

Японский фигурист Тим Колето высказался по поводу своего отношения к российским фигуристам.

Сегодня, 7 августа, американские и японские фигуристы получили медали за командное первенство Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).

«Сегодня не было подиума, поэтому мы не можем сказать, что было пустое место, здесь пытались сделать что-то приближенное к традиционному награждению. У каждого из нас свое мнение на этот счет, но что касается нас, то мы поддерживаем чистый спорт. Мы рады, что те, кто показал лучшие результаты, были награждены медалями, мы верим, что спортсмены, которые выступают по правилам, будут награждены. Конечно, у нас есть друзья из сборной России, с которыми мы очень много соревновались. Если спортсмены чистые, они заслуживают медалей, мы были бы рады, если бы они были здесь. Мы уважаем решение ISU сделать так, как они сделали, и просто наслаждаемся сегодняшним днём.

Друзья в сборной России? Не хочу отвечать, чтобы никто не обиделся», — передаёт слова фигуриста корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.