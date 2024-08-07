Карен Чен: Пекин-2022 был два с половиной года назад, всё изменилось

Американская фигуристка Карен Чен сравнила атмосферу Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с той, которая была во время церемонии награждения на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция).

«Всё по-другому, да. Помню, когда мы ждали итогов, ждали, когда наконец получим медали, и я думала: «Неважно, как это случится, это будет тот момент, который ты никогда не забудешь».

Мы планировали, что церемония пройдёт, когда закончатся апелляции. Мы оставили наше расписание открытым и просто ждали, чтобы можно было приехать сюда.

Пекин-2022 – это было два с половиной года назад, всё изменилось. У кого-то появился ребёнок, кто-то женился, многие вещи изменились. Как изменилась моя жизнь? Я поступила в медицинскую школу университета Корнуэлл.

Здесь прекрасно! В Пекине наши родные не могли присутствовать из-за ковида, мы устали показывать наши программы практически без зрителей. Получить медали в такой обстановке – это что-то особенное», — передаёт слова Чен корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.