Сборным США и Японии вручали медали за командное первенство на ОИ-2022 без России. Фото

Сегодня, 7 августа, в Париже состоялась торжественная церемония вручения медалей фигуристам за командное первенство Олимпийских игр 2022 года.

Американские фигуристы получили золотые медали, серебряные медали вручили фигуристам из Японии. Российские фигуристы на вручение наград приглашены не были, хотя являются бронзовыми призёрами соревнований.

Лучшие кадры с вручения медалей — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Напомним, CAS 29 января дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года за нарушение антидопинговых правил, а также аннулировал её результаты с этой даты. Ранее совет ISU перераспределил командные медали после дисквалификации Валиевой, в результате чего золото России перешло сборной США, серебро — Японии, а бронза — России.