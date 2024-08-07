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Нэйтан Чен поделился эмоциями от награждения за командное первенство на ОИ-2022

Нэйтан Чен поделился эмоциями от награждения за командное первенство на ОИ-2022
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Олимпийский чемпион 2022 года в мужском одиночном катании, американский фигурист Нэйтан Чен высказался по поводу награждения за командное первенство на Олимпиаде-2022.

Сегодня, 7 августа, американские и японские фигуристы получили медали за командное первенство Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).

«Твоя цель как атлета — выступить как можно лучше. Я считаю, мы это сделали на Играх, и этим мы должны гордиться больше всего. Медали — это вишенка на торте, материальное воплощение результата. Но если мы можем проникнуться своим выступлением и понять, что именно этого мы и заслуживаем, то всё это, конечно, очень мило, а на бюрократию мы повлиять не можем.

Каково было быть на подиуме вместе со сборной Японии? Потрясающе! Японская команда так уважительна, так добра и очень конкурентоспособна. Быть сегодня с ними вместе — это нечто особенное. Мы давно друг друга знаем, здорово, когда у тебя есть конкуренты такого уровня, и они просто очень хорошие люди», — сказал Чен.

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