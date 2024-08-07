Нэйтан Чен: конечно, мне жаль Камилу Валиеву, но я сосредоточен на себе

Олимпийский чемпион 2022 года в мужском одиночном катании, американский фигурист Нэйтан Чен дал комментарий по поводу российских фигуристов.

Сегодня, 7 августа, американские и японские фигуристы получили медали за командное первенство Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).

— Третье место пустовало, это как-то повлияло на ощущение от церемонии?

– К сожалению, многое не в наших руках. Мы просто хотели разделить этот момент друг с другом всей командой, а остальное — не в наших руках.

— Если бы сборная России приехала и стояла рядом с вами на церемонии, вы бы нормально к этому отнеслись?

– Да. В конечном счёте мы это не контролируем. Мы только могли собрать свою команду, чтобы разделить этот момент друг с другом.

— Если бы на моём месте была Камила Валиева, что бы вы мне сказали?

– Это не в моих руках и очень далеко от моей работы. Я всю жизнь планирую и фокусируюсь на том, что надо делать лично мне. К тому же я с ней не соревнуюсь, а я фокусируюсь на том, что мне надо делать, чтобы быть лучшим на льду. А после Олимпиады я фокусировался на том, чтобы разделить этот момент с командой.

— Но по-человечески вам её не жаль?

– Конечно, но я повторюсь, я сосредоточен на том, чтобы быть атлетом и как можно лучше выступать. То, что происходит с другими спортсменами, не в моих руках.