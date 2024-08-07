«Получили заслуженные медали». В ISU высказались о церемонии награждения за ОИ-2022

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал заявление по поводу церемонии награждения за командное первенство Олимпийских игр 2022 года, которое состоялось сегодня, 7 августа.

Напомним, американские фигуристы получили золотые медали, серебряные медали вручили фигуристам из Японии. Российские фигуристы на вручение наград приглашены не были, хотя являются бронзовыми призёрами соревнований.

«Поздравляем команду США и команду Японии, завоевавших золотую и серебряную медали в командных соревнованиях по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине!

Наконец-то эти преданные своему делу спортсмены получили признание и заслуженные медали», — говорится в заявлении.

CAS 29 января дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года за нарушение антидопинговых правил, а также аннулировал её результаты с этой даты. Ранее совет ISU перераспределил командные медали после дисквалификации Валиевой, в результате чего золото России перешло сборной США, серебро — Японии, а бронза — России.