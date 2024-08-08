Луна Хендрикс восторженно отреагировала на вручение сборной США командного золота ОИ-2022

Чемпионка Европы 2024 года в женском одиночном катании бельгийка Луна Хендрикс восторженно отреагировала на новость о том, что 7 августа сборным США и Японии в Париже (Франция) вручили медали за командное первенство на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай), результаты которого были пересмотрены из-за допинг-дела россиянки Камилы Валиевой.

«Даааа, как же я рада за этих ЗОЛОТЫХ людей», — написала Хендрикс, добавив эмодзи «сердце».

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января 2024 года дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года, начиная с 25 декабря 2021 года за нарушение антидопинговых правил, а также аннулировал её результаты с этой даты. Валиева внесла весомый вклад в завоевание сборной России золота командного первенства на ОИ-2022. Совет ISU перераспределил командные медали после дисквалификации Валиевой, в результате чего золото России перешло сборной США, серебро — Японии. Россиянам досталась бронза.