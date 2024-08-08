МОК сообщил, когда наградит российских фигуристов бронзовыми медалями ОИ-2022

В Международном олимпийском комитете (МОК) высказались о награждении российских фигуристов бронзовыми медалями командного первенства Олимпийских игр — 2022.

«Как уже упоминалось в нашем заявлении, МОК уважает решение CAS и вручит бронзовые медали в должное время», — сообщается в заявлении МОК.

Ранее совет ISU перераспределил командные медали после дисквалификации Валиевой, в результате чего золото России перешло сборной США. Сумма результата российской команды без Валиевой выводила её на третье место. Занявшие на олимпийском турнире четвёртую строчку канадцы подали апелляцию с требованием аннулировать результат россиян полностью, вследствие чего бронзовые медали достались бы им.

Отметим, 7 августа, в Париже состоялась торжественная церемония вручения медалей фигуристам за командное первенство Олимпийских игр 2022 года. Американские фигуристы получили золотые медали, серебряные медали вручили фигуристам из Японии.