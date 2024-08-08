Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

МОК сообщил, когда наградит российских фигуристов бронзовыми медалями ОИ-2022

МОК сообщил, когда наградит российских фигуристов бронзовыми медалями ОИ-2022
Аудио-версия:
Комментарии

В Международном олимпийском комитете (МОК) высказались о награждении российских фигуристов бронзовыми медалями командного первенства Олимпийских игр — 2022.

«Как уже упоминалось в нашем заявлении, МОК уважает решение CAS и вручит бронзовые медали в должное время», — сообщается в заявлении МОК.

Ранее совет ISU перераспределил командные медали после дисквалификации Валиевой, в результате чего золото России перешло сборной США. Сумма результата российской команды без Валиевой выводила её на третье место. Занявшие на олимпийском турнире четвёртую строчку канадцы подали апелляцию с требованием аннулировать результат россиян полностью, вследствие чего бронзовые медали достались бы им.

Отметим, 7 августа, в Париже состоялась торжественная церемония вручения медалей фигуристам за командное первенство Олимпийских игр 2022 года. Американские фигуристы получили золотые медали, серебряные медали вручили фигуристам из Японии.

Материалы по теме
Фото
Сборным США и Японии вручали медали за командное первенство на ОИ-2022 без России. Фото
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android