Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова во второй раз стали родителями

Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду, чемпион мира и Европы, а ныне хореограф Илья Авербух во второй раз стал отцом. Об этом сообщила его супруга – российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова, получившая известность за роль Галины Сергеевны Васнецовой в сериале «Папины дочки». Имя и пол новорождённого пока не разглашаются.

«Сегодня счастья стало больше!» — написала в социальных сетях Арзамасова, прикрепив своё фото из больницы.

Фото: из личного архива Елизаветы Арзамасовой

О романтических отношениях Авербуха с Арзамасовой стало известно летом 2020 года. В декабре того же года они сыграли свадьбу. А в августе 2021-го у пары родился сын, которого назвали Львом. До брака с Арзамасовой Авербух был женат на фигуристке Ирине Лобачёвой.