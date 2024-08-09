«Целый день съёмки». Трусова сообщила, что у неё будет несколько свадебных платьев

Серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова сообщила, что у неё будет несколько свадебных платьев, и предложила подписчикам угадать, какими они будут, а также сколько будет подружек невесты.

«У нас сегодня целый день съёмки. Мы готовимся к свадьбе, снимали свадебное платье. Уже почти готово. Как думаете, какие у меня будут платья? И ещё один вопрос. Как думаете, сколько у меня будет подружек невесты?» — сказала Трусова в социальных сетях.

Напомним, летом 2024 года Макар Игнатов сделал предложение Трусовой, сама спортсменка призналась, что не раздумывая ответила «да». Пара готовится к свадьбе, хотя в отношениях они меньше года. Свадьба фигуристов состоится 17 августа.

В середине июля Трусова подтвердила, что собирается выступить на контрольных прокатах сборной России, которые состоятся в Санкт-Петербурге с 14 по 15 сентября.