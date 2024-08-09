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Ученица Мишина — о тренировках с китайскими фигуристами: мы легко понимали друг друга

Ученица Мишина — о тренировках с китайскими фигуристами: мы легко понимали друг друга
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Российская фигуристка Агата Петрова, тренирующаяся у Алексея и Татьяны Мишиных, рассказала о тренировках с китайскими фигуристами.

«Мы, конечно же, тренировались, ведь впереди контрольные прокаты, но и в мастер-классах Алексея Николаевича тоже участвовали, показывали упражнения, которые и нам очень полезны. Спортсмены из Китая очень общительные и очень дружелюбные, несмотря на то что общаемся на разных языках, мы легко понимали друг друга. Только позитивные эмоции получала от общения с ними.

С Михаилом Колядой мы ежедневно были на одном льду, он занимался со своими спортсменами, иногда присоединялся к мастер-классу», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Сборы группы Мишина проходили с 29 июля по 4 августа в Пекине, в академии «Панцин Тунцзянь», в эту же школу на время уехал тренировать Михаил Коляда.

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