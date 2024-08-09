«Женя предложил прокатать совместно». Ученица Мишина — о выступлении с Семененко в Китае

Российская фигуристка Агата Петрова, тренирующаяся у Алексея и Татьяны Мишиных, рассказала о выступлении с Евгением Семененко на сборах в Китае.

«В финальный день было шоу на олимпийском льду. Я катала свою новую короткую программу. Было достаточно много болельщиков и зрителей, как взрослых, так и маленьких детишек, которые потом покатались с нами. Ещё раз отмечу, что люди там очень позитивные, дружелюбные и очень милые! Взрослые умеют радоваться мелочам как дети.

Женя предложил прокатать «Фантом» совместно. Готовились совсем недолго, видимо, мы неплохие синхронисты, поэтому вся подготовка заняла менее одной тренировки (улыбается). Это была интересная идея, и в целом неплохо получилось, как мне кажется», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

В показательном выступлении Евгения Семененко «Фантом», поставленном для турнира шоу-программ в 2023 году под композицию китайской группы WayV, в Китае вместе с Агатой Петровой Семененко помогал ещё и Роман Хамзин, тоже ученик Мишина.