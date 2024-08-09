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Экс-россиянка Софья Самоделкина включена в состав сборной Казахстана по фигурному катанию

Экс-россиянка Софья Самоделкина включена в состав сборной Казахстана по фигурному катанию
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Бывшая российская спортсменка Софья Самоделкина вошла в состав сборной Казахстана по фигурному катанию.

«Ура! Включена в состав национальной команды Республики Казахстан! Прощаюсь с Федерацией фигурного катания на коньках России, хотя рассталась с ней уже более года назад. Рада, что вопрос наконец-то решён и я буду представлять Республику Казахстан (родину моей мамы) на международной арене. Обещаю, что я оправдаю их старания и заботу обо мне», – написала экс-россиянка в своём телеграм-канале.

Фигуристка выразила благодарность своим наставникам в России, в том числе Анастасии Свиридовой, Лиле Биктагировой, Светлане Соколовской, а также Евгению Плющенко, Яне Рудковской и всему тренерскому составу «Ангелов Плющенко» за предоставленную возможность тренироваться и совершенствоваться в Академии.

Напомним, недавно Самоделкина стала победительницей летнего чемпионата Казахстана. По сумме короткой и произвольной программ спортсменка набрала 161,43 балла. Это был дебютный турнир для девушки в качестве казахстанской фигуристки. До этого последний раз она выходила на старт в финале Гран-при России 3–5 марта 2023 года, где заняла предпоследнее, 11-е место.

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