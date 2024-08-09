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Валерий Ангелопол пробует кататься в дуэте с Каревой под руководством Линичук

Валерий Ангелопол пробует кататься в дуэте с Каревой под руководством Линичук
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Фигурист Валерий Ангелопол пробует кататься в дуэте с Дарьей Каревой под руководством Натальи Линичук. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Ранее Ангелопол принес извинения тренеру Линичук за свое поведение.

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«Валерий Ангелопол приступает к тренировкам в группе Натальи Линичук. Ангелопол пробует кататься с новой партнершей — Дарьей Каревой», — приводит слова источника ТАСС.

Ангелопол меняет партнёршу третий раз с 2023 года. С 2018 по 2023 годы он выступал с Василисой Кагановской, с которой побеждал на международной серии Гран-при среди юниоров. В ноябре Ангелопол перешел в группу Евгения Плющенко вместе с Ариной Ушаковой, их тренировала Юлия Линичук. В декабре Ушакова сообщила, что не будет кататься в дуэте с Валерием. Александра Шинкаренко и Ангелопол выступали вместе с января, в июне дуэт фигуристов прекратил совместные тренировки.

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