Бестемьянова: переход Самоделкиной в Казахстан пойдёт ей на пользу

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова дала комментарий по поводу выступлений бывшей российской спортсменки Софьи Самоделкиной в составе сборной Казахстана.

«Переход Самоделкиной в Казахстан пойдёт ей на пользу. Она, конечно, будет бороться за медали на всех соревнованиях. Жду от неё только высоких мест», — приводит слова Бестемьяновой Sport24.

Напомним, недавно Самоделкина стала победительницей летнего чемпионата Казахстана. По сумме короткой и произвольной программ спортсменка набрала 161,43 балла. Это был дебютный турнир для девушки в качестве казахстанской фигуристки. До этого последний раз она выходила на старт в финале Гран-при России 3–5 марта 2023 года, где заняла предпоследнее, 11-е место.