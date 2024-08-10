Тренер Денис Самохин: морально Хавронина и Нарижный готовы бороться за лидерство

Тренер по фигурному катанию Денис Самохин ответил на вопрос о перспективах занимающегося в его группе танцевального дуэта Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного.

– В какой форме находятся фигуристы?

— Со здоровьем у всех всё неплохо, все в форме в оптимальной на данный момент. Готовятся, у двух юниорских пар прокаты через две с половиной недели, взрослые готовятся – месяц остался. Сейчас как раз будем переходить к непосредственным нагрузкам, накатыванию программ, как раз для прокатов. Всё доставлено, остались какие-то мелкие вещи, которые надо доделать в постановках. После прокатов будем делать по мере того, что нам скажут, что-то менять, исправлять, подчищать, готовиться к соревнованиям.

– Как оцените моральный дух лидеров Ирины и Дэвида?

— Морально они готовы бороться за лидерство, даже не за второе место, ничего не мешает. Конечно, расстроены немножко, что нет у нас международной арены, ни у кого её сейчас нет, ничего не сделаешь. Когда-то, может быть, это случится, посмотрим. Внутри страны готовы бороться за лидерство.

– Есть ли какие-то разговоры с ребятами про международные старты?

— Мы общались с ребятами, они понимают прекрасно, вариантов два – либо меняешь федерацию, либо ждёшь, чего есть. Федерацию ни мы, ни они менять не хотим, пока для этого предпосылок нет, нас всё устраивает внутри страны. Нам нравится кататься внутри страны, конкуренция есть, всё нормально. Они к этому абсолютно готовы мозгами, продолжают работать, — передаёт слова Самохина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.