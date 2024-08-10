«Сильной стагнации я не вижу». Тренер Самохин — о российских танцах на льду

Тренер по фигурному катанию Денис Самохин поделился мнением о перспективах российских танцев на льду.

– Говорят, что российские танцы на льду переживают сложный период, как вы можете оценить эти слова?

– Сложный период, потому что мы в собственном соку варимся. Это естественно, когда ты не встречаешься с двадцатью парами, а встречаешься с шестью парами, одними и теми же на одних и тех же турнирах, это, конечно же, какая-то стагнация. Сказать, что там всё плохо, я не могу. Все по-своему стараются, все по-своему развиваются. Сравнивать себя с международниками сложно, сравнивать всех надо на одном льду. По видео мы можем сказать, в чём сильнее, но, опять же, сравнение хорошо, когда один лёд, и ты понимаешь, сильнее ты в чём-то, слабее ли. Конечно, мы за ними следим, понимаем, в чём лидеры сильнее. Вполне можем бороться с ними, когда нас туда выпустят. Так что стагнации сильной я не вижу, — — передаёт слова Самохина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.