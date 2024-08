Хавронина и Нарижный представили новый ритм-танец на открытой тренировке группы Самохина

Российские фигуристы, выступающие в танцах на льду, Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный презентовали новый ритм-танец на музыку Джеймса Брауна (Get Up Sex Machine) и The Contours (Do You Love Me).

Спортсмены показали свою программу на открытой тренировке под руководством тренера Дениса Самохина.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр Александр Энберт заявил, что танцевальный дуэт Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный семимильными шагами идёт вперёд.

Хаврониной 19 лет, Нарижному 24 года. Фигуристы встали в пару в начале 2023 года. В прошедшем сезоне они выиграли бронзовые медали чемпионата России, финала Гран-при России и Спартакиады сильнейших — 2024. Ранее Хавронина каталась с Дарио Чиризано, Нарижный — с Аннабель Морозов.

Ирина Хавронина — чемпионка Зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года в Лозанне (Швейцария) в дуэте с Дарио Чиризано.