Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный показали новый произвольный танец на открытой тренировке

Российские фигуристы, выступающие в танцах на льду, Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный презентовали новую произвольную программу под композицию Эцио Боссо Following a Bird.

Спортсмены показали свою программу на открытой тренировке под руководством тренера Дениса Самохина.

Хаврониной 19 лет, Нарижному 24 года. Фигуристы встали в пару в начале 2023 года и перешли в группу тренера Дениса Самохина. В прошедшем сезоне они выиграли бронзовые медали чемпионата России, финала Гран-при России и Спартакиады сильнейших — 2024. Ранее Хавронина каталась с Дарио Чиризано, Нарижный — с Аннабель Морозов.

Ирина Хавронина — чемпионка зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года в Лозанне (Швейцария) в дуэте с Дарио Чиризано.