«Посвящение всем, кто тяжело болен». Самохин — о произвольном танце Хаврониной и Нарижного

Тренер по фигурному катанию Денис Самохин рассказал о новом произвольном танце занимающегося в его группе танцевального дуэта Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного.

— Что можно сказать про новые танцы Хаврониной/Нарижного?

– Что касается ритм-танца, мы искали интересные композиции согласно правилам, предложенным ISU для нас. Правила немножко похожи на то, что уже несколько лет они предлагают нам, – то мюзиклы, то 80-е, диско было, опять танцевальная вечеринка. В принципе, всё очень похоже. Когда мы выбирали композиции, мы не хотели идти в диско, мы пошли в фанк. Как показали соревнования, большинство американских пар выбрали диско. Но диско уже было и в том году, и в позапрошлом году. Я не совсем понимаю, зачем ISU полезло в это дальше, потому что они не берут ни вальсы, ни какие-то характерные вещи. Они лезут в то, что им нравится. В следующем году нас ждёт дискотека 2000-х, посмотрим.

По произвольному танцу – я выбирал музыку, это Эцио Боссо. Мы показываем в танце, как нужно торопиться жить человеку с неизлечимой болезнью. Так случилось, что у меня в конце марта мама умерла, она умерла от той же самой болезни, что и композитор. Это такое посвящение всем людям, кто тяжело болен, неизлечимо болен. Путь всё равно закончится одним, но надо торопиться и желать жить. Они пытаются это сделать. Добавили в этом году в композиционности, в переходах. Мы попытались в эту программу воткнуть максимум того, что они сейчас могут, сложных переходов, композиционных изменений, какие-то интересные элементы. Плюс чтобы оставалась скорость. Может быть, пока не всё работает, но мы можем с этим справиться. Обращаем внимание на музыкальность в исполнении программ, почему-то у нас в России минус наших танцев – люди не сильно много внимания обращают на музыкальное исполнение акцентов. Мы стараемся это делать каждый год, — передаёт слова Самохина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.