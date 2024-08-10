«Они полны оптимизма и мотивации». Самохин — о выходе Коломенской и Фролова во взрослые

Тренер по фигурному катанию Денис Самохин ответил на вопрос о перспективах занимающегося в его группе танцевального дуэта Анны Коломенской и Артёма Фролова.

– Легко ли будет Коломенской и Фролову выходить во взрослые?

– Думаю, им будет абсолютно несложно влиться туда, потому что они очень работоспособные, очень хотят. То, что они сделали за три года совместной карьеры, – это за счёт того, что они очень много работали. Мало у кого это получается. Думаю, что они вольются хорошо. Про места говорить сложно, потому что много пар, кто как будет кататься, кто что будет показывать, плюс с ними выходит несколько пар из юниоров, и с ними они будут продолжать бороться. Посмотрим, они полны оптимизма и мотивации, при большой работе, думаю, у них будет неплохо всё, — передаёт слова Самохина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

18-летняя Коломенская и 21-летний Фролов заняли второе место в финале Гран-при России среди юниоров в соревнованиях танцоров на льду.