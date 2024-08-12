Бывший президент ФФККР Валентин Писеев ушёл из жизни в возрасте 82 лет

Почётный президент Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев скончался на 83-м году жизни после тяжёлой болезни. Он возглавлял ФФККР с 1992 по 2010 год. С 2014 года Писеев стал почётным президентом организации.

В период с 1972 по 1977 год Писеев входил в судейские бригады на соревнованиях – чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх (1972, 1976). С 1974 по 1983 год занимал должность заместителя начальника управления зимних видов спорта, руководил не только фигурным катанием, но и конькобежным спортом, санным, бобслеем. С 1977 по 1985 год Валентин Писеев избирался в состав технического комитета Международного союза конькобежцев (ISU).

Писеев награждён орденом Александра Невского, орденом Почёта, орденом Дружбы народов, медалью «За трудовую доблесть», медалью «Ветеран труда», Почётным знаком «Спортивная слава России», международными наградами — Серебряным орденом Международного олимпийского комитета (МОК), высшей наградой Международного союза конькобежцев – медалью Джорджа Хесcлера.