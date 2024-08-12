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Татьяна Тарасова: Писеев обожал фигурное катание — с ним связаны все большие победы России

Татьяна Тарасова: Писеев обожал фигурное катание — с ним связаны все большие победы России
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова принесла соболезнования в связи с уходом из жизни почётного президента ФФККР Валентина Писеева.

«Валентин Писеев обожал фигурное катание, жил им и служил ему верой и правдой. Он любил своих друзей, был преданным спорту.

Период его деятельности был очень продолжительным. И все большие победы России в фигурном катании связаны с ним. Соболезнования», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Валентин Писеев скончался на 83-м году жизни после тяжёлой болезни. Он возглавлял ФФККР с 1992 по 2010 год. С 2014 года он стал почётным президентом организации. Писеев награждён орденом Александра Невского, орденом Почёта, орденом Дружбы, медалью «За трудовую доблесть», медалью «Ветеран труда», Почётным знаком «Спортивная слава России», международными наградами — Серебряным орденом Международного олимпийского комитета (МОК), высшей наградой Международного союза конькобежцев – медалью Джорджа Хесcлера.

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