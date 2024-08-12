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«Коляда подсказывал какие-то ошибки». Фигурист Лутфуллин — о сборах группы Мишина в Китае

«Коляда подсказывал какие-то ошибки». Фигурист Лутфуллин — о сборах группы Мишина в Китае
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Российский фигурист Глеб Лутфуллин рассказал о сборе, проведённом группой Алексея Мишина в Китае.

«Чем занимались на сборах? Тренировались, показывали упражнения, катали программы, играли со спортсменами в теннис, в бадминтон. С Мишей [Колядой] мы катались на одном льду, он подсказывал мне какие-то ошибки.

К сожалению, только успели съездить на Великую Китайскую стену, было очень интересно. Я рад, что оказался вживую там», — рассказал Лутфуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Сборы группы Мишина проходили с 29 июля по 4 августа в Пекине, в академии «Панцин Тунцзянь», в эту же школу на время уехал тренировать российский фигурист, серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в одиночном катании Михаил Коляда.

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