«Коляда подсказывал какие-то ошибки». Фигурист Лутфуллин — о сборах группы Мишина в Китае

Российский фигурист Глеб Лутфуллин рассказал о сборе, проведённом группой Алексея Мишина в Китае.

«Чем занимались на сборах? Тренировались, показывали упражнения, катали программы, играли со спортсменами в теннис, в бадминтон. С Мишей [Колядой] мы катались на одном льду, он подсказывал мне какие-то ошибки.

К сожалению, только успели съездить на Великую Китайскую стену, было очень интересно. Я рад, что оказался вживую там», — рассказал Лутфуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Сборы группы Мишина проходили с 29 июля по 4 августа в Пекине, в академии «Панцин Тунцзянь», в эту же школу на время уехал тренировать российский фигурист, серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в одиночном катании Михаил Коляда.