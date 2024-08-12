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«Танцуем два человека на дискотеке». Хавронина и Нарижный — о новом ритм-танце

«Танцуем два человека на дискотеке». Хавронина и Нарижный — о новом ритм-танце
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Российская фигуристка Ирина Хавронина, выступающая в танцах на льду вместе с Дэвидом Нарижным, рассказала о новом ритм-танце дуэта на музыку Джеймса Брауна (Get Up Sex Machine) и The Contours (Do You Love Me).

— О чём ваш ритм-танец?
— В этом сезоне у нас тема social dance. Это максимально вайбовый, раскованный танец, как на дискотеке. Два человека пришли и начали танцевать. Мы не опирались ни на какие фильмы, хоть у нас и вторая часть из «Грязных танцев» — нам просто понравилась эта музыка. У нас нет какой-то смысловой привязки двух композиций друг к другу, но они хорошо звучат вместе. Сначала мы нашли первую музыку, она нам очень понравилась по ритму, по настроению. Так что мы просто танцуем два человека на дискотеке (улыбается), — рассказала Хавронина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Хаврониной 19 лет, Нарижному — 24 года. Фигуристы встали в пару в начале 2023 года. В прошедшем сезоне они выиграли бронзовые медали чемпионата России, финала Гран-при России и Спартакиады сильнейших — 2024. Ранее Хавронина каталась с Дарио Чиризано, Нарижный — с Аннабель Морозов.

Полностью с интервью с танцевальным дуэтом Хавронина/Нарижный доступно на сайте «Чемпионата».

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