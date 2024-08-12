Хавронина и Нарижный рассказали, упор на развитие каких навыков делают в новом сезоне

Российские фигуристы, выступающие в танцах на льду, Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной рассказали о подготовке к новому сезону.

— Упор на развитие каких навыков вы делаете в новом сезоне?

Дэвид: Основное — хочется отточить работу корпусом.

Ирина: Да, но в целом мы делаем упор на всё. И на работу корпусом, и в эмоциях добавить хочется, чтоб это выглядело гармонично, и скорость хочется улучшить, близость позиций. Хочется улучшать то, что мы ещё в прошлом году начали нарабатывать.

Хаврониной 19 лет, Нарижному — 24 года. Фигуристы встали в пару в начале 2023 года. В прошедшем сезоне они выиграли бронзовые медали чемпионата России, финала Гран-при России и Спартакиады сильнейших — 2024. Ранее Хавронина каталась с Дарио Чиризано, Нарижный — с Аннабель Морозов.

Полностью с интервью с танцевальным дуэтом Хавронина/Нарижный доступно на сайте «Чемпионата».