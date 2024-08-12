«Здесь нет тяжести». Хавронина и Нарижный — о танце, посвящённому тренеру Дубинской

Российские фигуристы, выступающие в танцах на льду, Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный рассказали, про что их произвольный танец, а также что вкладывают в него.

— Про что ваш произвольный танец, что вы в него вкладываете?

Ирина: Тренеры нашли очень красивую музыку пианиста Эцио Боссо — он умер от того же заболевания, что и мама Дениса Эдуардовича. А до этого мы выбрали композицию Людовико Эйнауди Run. Мы решили их соединить, и тренеры предложили показать в этой программе жизнь, борьбу человека.

Дэвид: Простыми словами: мы показываем жизнь, как она идёт. Любой человек, даже у которого нет серьёзных заболеваний, сталкивается с множеством проблем, он с ними борется и к чему-то идёт.

Ирина: Это что-то новое для нас. Это не как в прошлом году: здесь нет истории любви, романтических чувств. Это дыхание, желание жить.

— Насколько тяжело катать программу с таким посылом?

Ирина: Здесь нет тяжести, наоборот, мы где-то черпаем вдохновение. Нам очень нравится программа, музыка и то, как мы проживаем её в моменте. Посмотрим, как будет на соревнованиях. На тренировках мы в основном погружены в элементы, а прямо прожить программу у меня получается на соревнованиях. Посмотрим, какие эмоции я буду испытывать там, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.