«Бежать за местами сейчас бессмысленно». Фигуристы Коломенская и Фролов — о целях на сезон

Российские фигуристы Анна Коломенская и Артём Фролов, выступающие в танцах на льду, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной рассказали о целях, стоящих перед ними в предстоящем сезоне.

— Какие у вас цели на сезон?

Анна: Кататься чисто, с каждым стартом получать результаты.

Артём: Надо начать с чистого катания, а дальше – посмотрим. Бежать за местами и думать о них сейчас бессмысленно, потому что это наш первый сезон в мастерах спорта. Надо завоёвывать своё место под солнцем.

— Какие у вас ощущения перед выходом во взрослые?

Артём: Достаточно спокойные. Сборы у нас прошли в штатном режиме, слава богу, без травм. Пока всё спокойно, даже нет ощущения, что сезон приближается, хотя сегодня уже появилось чувство, что всё, видимо, скоро выступать придётся (смеётся).

Анна: Я в предвкушении, но ощущения у меня тоже достаточно спокойные, страха нет. Есть желание поскорее выйти и показать себя на соревнованиях.

— Нет страха из-за того, что в мастерах придётся заново себя зарекомендовывать, начинать практически с нуля?

Артём: Такого страха нет. У меня был страх перед сборами, что всё заново накатывать надо и что первые недели я буду умирать и не чувствовать своих ног вообще. Но обычно недельки четыре проходит, и ты уже втягиваешься в этот режим, и вроде бы уже и жизнь налаживается (улыбается). А в плане соревнований, борьбы за место в сборной — об этом мыслей пока нет. Хочется просто показывать чистое катание.

18-летняя Коломенская и 21-летний Фролов заняли второе место в финале Гран-при России среди юниоров в соревнованиях танцоров на льду. В сезоне-2024/2025 они будут дебютировать на взрослом уровне.

Полностью интервью с танцевальным дуэтом Коломенская/Фролов доступно на сайте «Чемпионата».