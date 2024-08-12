Фигуристы Коломенская и Фролов рассказали о программах на новый сезон

Российские фигуристы Анна Коломенская и Артём Фролов, выступающие в танцах на льду, рассказали про новый ритм-танец под музыку California Dreaming и 25 miles, а также ответили насколько для них сложно раскрывать тему любви на льду.

— Расскажите про ваши новые танцы.

Анна: В ритм-танце у нас музыка California Dreaming и 25 miles: первую часть предложили тренеры, а вторую выбирали мы сами. Наша цель — отразить танцы того времени, как люди тогда веселились, как себя чувствовали. Развлечь зрителей и судей.

В произвольном танце тренеры хотели продолжить развивать характерный стиль, но мы с Артёмом захотели попробовать лирику. Тогда тренеры предложили музыку из фильма «МЫ. Верим в любовь».

Артём: Этот трек был добавлен у нас в плейлисте, но мы вообще не думали, что нам могут предложить поставить под него программу. Я до сих пор помню, как я раскатывался, а Мария Валерьевна сказала: «Артём, я сейчас поставлю музыку для произвольного, послушай, как тебе». И включился тот самый трек, от которого у меня мурашки по коже. У меня глаза просто превратились в шары и я сказал Марии Валерьевне, что мне с первых нот стало понятно, что надо брать именно эту музыку.

Анна: Мы катаем про любовь, про чувства. Более конкретные образы раскроем позже.

— Насколько для вас сложно раскрывать тему любви на льду?

Артем: Для нас это будет эксперимент. До этого у нас были ритмичные программы: танго, Felicita. А здесь ещё более сложная музыка для произвольного — это будет для нас что-то новое. Возможно, мы ещё до конца не поняли, но над этим надо работать. В течение сезона мы раскроем сюжет, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.