Прощание с бывшим президентом ФФККР Валентином Писеевым состоится 14 августа

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Прощание с почётным президентом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентином Писеевым состоится в среду, 14 августа. Об этом сообщила пресс-служба ФФККР на официальном сайте организации.

«12 августа после тяжёлой болезни ушёл из жизни почётный президент ФФККР Писеев Валентин Николаевич.

Отпевание Валентина Николаевича и гражданская панихида будут проходить в Прощальном зале ЦКБ 1 Управления делами президента РФ (ул. маршала Тимошенко, д. 25) 14 августа с 11:00 до 13:00», — говорится в сообщении.

Писеев награждён орденом Александра Невского, орденом Почёта, орденом Дружбы, медалью «За трудовую доблесть», медалью «Ветеран труда», почётным знаком «Спортивная слава России», международными наградами — серебряным орденом Международного олимпийского комитета (МОК), высшей наградой Международного союза конькобежцев – медалью Джорджа Хесcлера.