«Неловко себя чувствую». Евгения Медведева — о том, что её называют богиней

Двукратный призёр Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как относится к тому, что болельщики называют её «богиней».

«Мне часто с трибуны кричат: «Медведева, ты богиня! Мне приятно, но в такие моменты я стою и очень сильно неловко себя чувствую. Почитатели моего творчества сделали даже огромный длинный баннер, который начинается с хештега «Медведева — богиня». Они его разворачивают и постоянно фотографируют на фоне меня, как я катаюсь.

Но я же не богиня. Я Медведева — это правда, но не богиня и пока что не планирую. Но при этом это приятно», — сказала Медведева на своём YouTube-канале.