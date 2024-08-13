«Шокирует и отталкивает от самой себя». Медведева вспомнила комментарии о внешности

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что в юном возрасте получала негативные комментарии по поводу внешности.

«В 16-17 лет, когда у девочки только формируется ощущение себя и позиционирование себя в принципе как девочки в обществе – а у спортсменок это еще позже происходит, потому что мы в капсуле живем в спортивной, – люди начали про меня писать: «Да она страхолюдина просто, да на неё смотреть невозможно! Да вы посмотрите, какие у неё ноги кривые! И лицо у неё злое! У нее что, волосы выпадают? Что у нее волосы такие жидкие? Она что болеет чем-то?»

А я при этом стою перед зеркалом и понимаю, что у меня нормальные армянские волосы густые. Ноги – ну, в силу спорта, возможно, коленки внутрь смотрят, но не настолько кривые, чтобы говорить, что я страхолюдина.

Это шокирует и отталкивает от самой себя даже иногда. Потому что ты отходишь от зеркала и думаешь: «Лишний раз не буду смотреть, а вдруг я реально что-то такое найду, а вдруг эти люди правы», — сказала Медведева на своём YouTube-канале.