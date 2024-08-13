«Шиза подкралась незаметно». Алина Загитова опубликовала влог о подготовке своего шоу

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в социальных сетях мини-влог о подготовке своего шоу.

Напомним, премьера дебютного шоу Загитовой под названием «Хранители времени» состоится в Казани в конце августа (29-го и 31-го) на «Татнефть Арене».

Видео доступно в группе vk «Алина Загитова».

В опубликованном видео Загитова вместе со своей командой обсуждает костюмы для шоу и выбирает ткани. В один из моментов Загитова увлекается идеей и говорит: «Я понимаю! Но меня уже просто не остановить! (смеётся)».

Также внутри влога Загитова раскрыла, как непросто ей даётся подготовка шоу на льду: «Мне вчера по губе так зарядили. Не помню, кто из них – Дима или Тимур. Короче, разбила губу. И радостно поехала домой».

В конце видео Загитова резюмирует: «Шиза подкралась незаметно, господи».