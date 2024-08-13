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Татьяна Тарасова будет присутствовать на контрольных прокатах юниоров

Татьяна Тарасова будет присутствовать на контрольных прокатах юниоров
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что будет присутствовать на контрольных прокатах юниоров.

«Конечно, мы все будем работать там. Будем смотреть новые программы, новые элементы, что выучено за этот год. У нас очень интересные дети. Я обязательно буду на контрольных прокатах», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Напомним, контрольные прокаты призваны оценить подготовку фигуристов перед стартом сезона, однако также это и возможность посмотреть на макеты новых программ и узнать музыку, которую выбрали спортсмены. Часто она держится в секрете до самого конца. Прокаты пройдут в подмосковном Новогорске 14–29 августа. В полном объёме контрольные прокаты юниоров покажет сайт Первого канала.

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