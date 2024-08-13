Татьяна Тарасова будет присутствовать на контрольных прокатах юниоров

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что будет присутствовать на контрольных прокатах юниоров.

«Конечно, мы все будем работать там. Будем смотреть новые программы, новые элементы, что выучено за этот год. У нас очень интересные дети. Я обязательно буду на контрольных прокатах», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Напомним, контрольные прокаты призваны оценить подготовку фигуристов перед стартом сезона, однако также это и возможность посмотреть на макеты новых программ и узнать музыку, которую выбрали спортсмены. Часто она держится в секрете до самого конца. Прокаты пройдут в подмосковном Новогорске 14–29 августа. В полном объёме контрольные прокаты юниоров покажет сайт Первого канала.