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Фигурное катание, контрольные прокаты сборной России, юниоры: список участников

Фигурное катание, контрольные прокаты сборной России, юниоры: список участников
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С 14 по 29 августа в подмосковном Новогорске пройдут контрольные прокаты юниоров. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком участников среди юношей.

Фигурное катание, контрольные прокаты сборной России, юниоры, список участников:

Михаил Алексахин, Вадим Воронов, Эдуард Карартынян, Лев Лазарев, Марк Лукин, Макар Пузин, Иван Рамзенков, Михаил Тихонов, Николай Угожаев, Арсений Федотов.

Напомним, контрольные прокаты призваны оценить подготовку фигуристов перед стартом сезона, однако также это и возможность посмотреть на макеты новых программ и узнать музыку, которую выбрали спортсмены. Часто она держится в секрете до самого конца. В полном объёме контрольные прокаты юниоров покажет сайт Первого канала.

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