С 14 по 29 августа в подмосковном Новогорске пройдут контрольные прокаты юниоров. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком участников среди девушек.

Фигурное катание, контрольные прокаты сборной России, юниорки, список участников:

Яна Анашкина, Маргарита Базылюк, Мария Гордеева, Алиса Двоеглазова, София Дзепка, Елена Костылева, Милана Лебедева, Варвара Лисс, Валерия Литвинчëва, Валерия Лукашова, Анна Ляшенко, Агата Петрова, Лидия Плескачёва, Алёна Принёва, Любовь Рубцова, Екатерина Ципухина, Алиса Юрова.

Напомним, контрольные прокаты призваны оценить подготовку фигуристов перед стартом сезона, однако также это и возможность посмотреть на макеты новых программ и узнать музыку, которую выбрали спортсмены. Часто она держится в секрете до самого конца. В полном объёме контрольные прокаты юниоров покажет сайт Первого канала.