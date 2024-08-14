Фигурное катание, контрольные прокаты сборной России, юниоры: когда начало, где смотреть

С 14 по 29 августа в подмосковном Новогорске пройдут контрольные прокаты юниоров. Короткая программа у юниоров стартует сегодня, 14 августа, в 15:00 по московскому времени. В полном объёме контрольные прокаты юниоров покажет сайт Первого канала — там будут доступны абсолютно все выступления в прямом эфире.

Фигурное катание, контрольные прокаты сборной России, юниоры, список участников:

Михаил Алексахин, Вадим Воронов, Эдуард Карартынян, Лев Лазарев, Марк Лукин, Макар Пузин, Иван Рамзенков, Михаил Тихонов, Николай Угожаев, Арсений Федотов.

Напомним, контрольные прокаты призваны оценить подготовку фигуристов перед стартом сезона, однако также это и возможность посмотреть на макеты новых программ и узнать музыку, которую выбрали спортсмены. Часто она держится в секрете до самого конца. В полном объёме контрольные прокаты юниоров покажет сайт Первого канала.

Худайбердиева выложила видео, посвящённое отстранению фигуристов: