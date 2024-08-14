Фигурное катание, контрольные прокаты сборной России, юниорки: когда начало, где смотреть

С 14 по 29 августа в подмосковном Новогорске пройдут контрольные прокаты юниоров. Юноши и девушки представят короткие программы на новый сезон. Сегодня, 14 августа, состоится прямая трансляция контрольных прокатов юниорской сборной России на сайте Первого канала, которая начнётся в 16:00 мск (юноши) и в 17:15 мск (девушки).

В контрольных прокатах примут участие девять юношей и 16 девушек.

Контрольные прокаты призваны оценить подготовку фигуристов перед стартом сезона, однако также это и возможность посмотреть на макеты новых программ и узнать музыку, которую выбрали спортсмены. Часто она держится в секрете до самого конца. В полном объёме контрольные прокаты юниоров покажет сайт Первого канала.