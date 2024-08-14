Фигурное катание, контрольные прокаты сборной России, юноши: порядок выхода на лёд

С 14 по 29 августа в подмосковном Новогорске пройдут контрольные прокаты юниоров. Сегодня, 14 августа, в 16:00 свои короткие программы представят юноши. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода фигуристов на лёд.

14 августа, среда.

Короткая программа.

16:00 Юноши

1. Михаил Алексахин

2. Иван Рамзенков

3. Николай Угожаев

4. Макар Пузин

5. Лев Лазарев

6. Вадим Воронов

7. Эдуард Карартынян

8. Михаил Тихонов

9. Арсений Федотов.

Напомним, контрольные прокаты призваны оценить подготовку фигуристов перед стартом сезона, однако также это и возможность посмотреть на макеты новых программ и узнать музыку, которую выбрали спортсмены. Часто она держится в секрете до самого конца. В полном объёме контрольные прокаты юниоров покажет сайт Первого канала.