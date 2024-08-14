Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигурное катание, контрольные прокаты сборной России, юноши: порядок выхода на лёд

Фигурное катание, контрольные прокаты сборной России, юноши: порядок выхода на лёд
Аудио-версия:
Комментарии

С 14 по 29 августа в подмосковном Новогорске пройдут контрольные прокаты юниоров. Сегодня, 14 августа, в 16:00 свои короткие программы представят юноши. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода фигуристов на лёд.

14 августа, среда.
Короткая программа.

16:00 Юноши

1. Михаил Алексахин
2. Иван Рамзенков
3. Николай Угожаев
4. Макар Пузин
5. Лев Лазарев
6. Вадим Воронов
7. Эдуард Карартынян
8. Михаил Тихонов
9. Арсений Федотов.

Напомним, контрольные прокаты призваны оценить подготовку фигуристов перед стартом сезона, однако также это и возможность посмотреть на макеты новых программ и узнать музыку, которую выбрали спортсмены. Часто она держится в секрете до самого конца. В полном объёме контрольные прокаты юниоров покажет сайт Первого канала.

Материалы по теме
Ученик Плющенко с пятью ультра-си! Кто из парней выступит на контрольных прокатах юниоров
Истории
Ученик Плющенко с пятью ультра-си! Кто из парней выступит на контрольных прокатах юниоров
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android