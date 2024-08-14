София Дзепка не примет участия в контрольных прокатах юниорской сборной России

Фигуристка София Дзепка пропустит контрольные прокаты юниорской сборной России, которые пройдут с 14 по 29 августа в подмосковном Новогорске.

«К сожалению, не получится выступить на контрольных прокатах по состоянию здоровья. Восстанавливаюсь и надеюсь показать свои программы в ближайшем будущем! Всем здоровья!» — написала Дзепка в своём аккаунте в социальных сетях.

15-летняя Дзепка — ученица Екатерины Моисеевой, занимается в спортивной школе ЦСКА имени С.А. Жука.

Контрольные прокаты призваны оценить подготовку фигуристов перед стартом сезона и дать возможность посмотреть на макеты новых программ и музыку, которую выбрали спортсмены. В полном объёме контрольные прокаты юниоров покажет сайт Первого канала.