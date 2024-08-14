Фигурное катание, контрольные прокаты сборной России, девушки: порядок выхода на лёд

С 14 по 29 августа в подмосковном Новогорске пройдут контрольные прокаты юниоров. Сегодня, 14 августа, в 17:15 мск свои короткие программы представят девушки. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода фигуристок на лёд.

14 августа, среда.

Короткая программа.

Девушки:

1. Лидия Плескачева

2. Мария Гордеева

3. Маргарита Базылюк

4. Милана Лебедева

5. Екатерина Ципухина

6. Агата Петрова

7. Елена Костылева

8. Валерия Лукашова

9. Алена Принева

10. Варвара Лисс

11. Алиса Двоеглазова

12. Алиса Юрова

13. Валерия Литвинчева

14. Любовь Рубцова

15. Яна Анашкина

16. Анна Ляшенко.

Контрольные прокаты призваны оценить подготовку фигуристов перед стартом сезона, однако также это и возможность посмотреть на макеты новых программ и узнать музыку, которую выбрали спортсмены. В полном объёме контрольные прокаты юниоров покажет сайт Первого канала.